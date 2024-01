Telecom Italia SPA Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

Der Aktienkurs von Telecom Italia Spa-milano hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,46 Prozent erzielt, was 0,46 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, und Telecom Italia Spa-milano liegt derzeit 0,46 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung für Telecom Italia Spa-milano insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung "Schlecht" lautet. Die Analyse der Meinungen in den sozialen Medien zeigt 1 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

Der aktuelle Kurs der Telecom Italia Spa-milano von 0,2933 EUR ist mit +8,63 Prozent Entfernung vom GD200 (0,27 EUR) aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,27 EUR ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +8,63 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Telecom Italia Spa-milano aktuell 3, was eine positive Differenz von +3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ergibt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Telecom Italia Spa-milano eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.