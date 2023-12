Telecom Italia SPA Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Telecom Italia Spa-milano liegt bei 4,32, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,84 und signalisiert eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysen sozialer Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Telecom Italia Spa-milano in den letzten ein bis zwei Tagen. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "gut" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Telecom Italia Spa-milano-Aktie eine "gut"-Bewertung, basierend auf einem Durchschnittsschlusskurs von 0,27 EUR in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,3007 EUR, was einem Unterschied von +11,37 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,26 EUR und einem Unterschied von +15,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Telecom Italia Spa-milano mit einer Rendite von 0,46 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung in dieser Kategorie.