Telecom Italia SPA Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Sentiment und Buzz rund um die Telecom Italia Spa-milano ist über einen längeren Zeitraum hinweg von erhöhter Aktivität geprägt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Telecom Italia Spa-milano liegt bei 42,93, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Telecom Italia Spa-milano in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,46 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +0,46 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Telecom Italia Spa-milano mit 1,12 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.