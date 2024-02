Telecom Italia SPA Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "TIM Telecom Italia SpA":

In den letzten Wochen wurde bei Telecom Italia Spa-milano eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Telecom Italia Spa-milano daher in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut".

Investoren, die derzeit in die Aktie von Telecom Italia Spa-milano investieren, könnten eine Dividendenrendite von 3 % erzielen, was einem Mehrertrag von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationssektor liegt die Rendite von Telecom Italia Spa-milano mit 0,46 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telecom Italia Spa-milano liegt mit einem Wert von 1,12 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.