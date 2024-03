Telecom Italia SPA Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "TIM Telecom Italia SpA":

Die Telecom Italia Spa-milano hat eine Dividende von 3 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (0 %) eine höhere Ausschüttung darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 1,12 ebenfalls im Branchendurchschnitt (0 Prozent). Somit erhält es eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Telecom Italia Spa-milano. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis der Anlegerstimmung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrheitlich Verkaufssignale generiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Doch aufgrund des RSI25 wird Telecom Italia Spa-milano insgesamt mit "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Telecom Italia Spa-milano im Moment eher negativ bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Dividende, die fundamentale Bewertung, die Anlegerstimmung und die RSIs.