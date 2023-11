Telecom Italia SPA Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Jedoch wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Telecom Italia Spa-milano diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 3 "Schlecht"-Signale (bei 2 "Gut"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Telecom Italia Spa-milano liegt bei 47,1 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 34,63 und ist somit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamtbewertung lautet somit ebenfalls "Neutral".

Telecom Italia Spa-milano kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dadurch ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Telecom Italia Spa-milano in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Telecom Italia Spa-milano in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichneten im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Telecom Italia Spa-milano im Branchenvergleich um +0,46 Prozent outperformt hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent. Telecom Italia Spa-milano hat mit 0,46 Prozent über diesem Durchschnittswert gelegen. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.