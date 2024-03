Telecom Italia SPA Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "TIM Telecom Italia SpA":

Die Telecom Italia Spa-milano befindet sich derzeit in einer neutralen Position, sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht. Der aktuelle Kurs von 0,2779 EUR liegt 2,93 Prozent über dem GD200 (0,27 EUR), was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Der GD50 liegt bei 0,28 EUR, was zu einem Abstand von -0,75 Prozent führt, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Telecom Italia Spa-milano liegt bei 1, was im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als durchschnittlich angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Telecom Italia Spa-milano derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3 Prozent, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser soliden Dividendenpolitik erhält die Telecom Italia Spa-milano eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt kann die Aktie der Telecom Italia Spa-milano als neutral bewertet werden, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht.