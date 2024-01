Telecom Italia SPA Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Telecom Italia":

Die Stimmung unter Anlegern für Telecom Italia Spa-milano ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten insbesondere negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt „Schlecht“-Einschätzung führte. Eine Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergab jedoch auch 6 positive Signale, was zu einer abschließenden „Gut“-Empfehlung führte. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als „Neutral“ eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Telecom Italia Spa-milano von 0,2933 EUR ein „Gut“-Signal mit einer Entfernung von +8,63 Prozent vom GD200 (0,27 EUR) ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit 0,27 EUR im positiven Bereich, da der Abstand +8,63 Prozent beträgt. Der Aktienkurs wird daher insgesamt als „Gut“ bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer „Neutral“-Bewertung auf dieser Stufe, da Telecom Italia Spa-milano weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 3, was eine positive Differenz von +3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" bedeutet. Daraus ergibt sich eine „Gut“-Bewertung für Telecom Italia Spa-milano.