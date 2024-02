Telecom Italia SPA Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "TIM Telecom Italia SpA":

Die Telecom Italia Spa-milano wird derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 beträgt 0,27 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,2839 EUR) um +5,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,28 EUR, was einer Abweichung von +1,39 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Telecom Italia Spa-milano derzeit eine Dividendenrendite von 3 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Sowohl der 7-Tage-RSI (36,96 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (51,33 Punkte) führen zu diesem Ergebnis.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Telecom Italia Spa-milano diskutiert wurde, jedoch in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen im Vordergrund standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Telecom Italia Spa-milano, basierend auf verschiedenen technischen und sozialen Faktoren.