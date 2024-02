Telecom Italia. RNC Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Die Diskussion war sieben Tage lang von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt positive Themen bezüglich des Unternehmens Telecom Italia Spa-milano. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut".

In den letzten zwei Wochen ergaben statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 9 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Was die Dividende betrifft, schüttet Telecom Italia Spa-milano derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 3 Prozentpunkte (3 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telecom Italia Spa-milano mit 1,12 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Telecom Italia Spa-milano in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,46 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,46 Prozent im Branchenvergleich für Telecom Italia Spa-milano im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent lag. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Telecom Italia Spa-milano um 0,46 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.