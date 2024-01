Telecom Italia. RNC Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien gegenüber Telecom Italia Spa-milano war in den letzten Tagen überwiegend positiv, obwohl die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die positive Richtung wies. Dies führte zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Telecom Italia Spa-milano war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Telecom Italia Spa-milano eine höhere Rendite aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhielt die Aktie von Telecom Italia Spa-milano eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in Bezug auf die technische Analyse führt.