Telecom Italia. RNC Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Aktie von Telecom Italia Spa-milano wird derzeit auf fundamentalen Kriterien als "Neutral" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 1,12 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Auch in Bezug auf die Stimmung und das öffentliche Interesse erhält die Aktie eine eher neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität in sozialen Medien zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung jedoch negativ war, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anleger waren in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Dennoch zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale, was zu einer "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Telecom Italia Spa-milano mit einer Rendite von 3 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt ebenfalls positiv ab und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion also eine "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

