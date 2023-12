Telecom Italia. RNC Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Derzeit schüttet Telecom Italia Spa-Milano höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 3 Prozentpunkte (3 % gegenüber 0 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Telecom Italia Spa-Milano-Aktie ein Durchschnitt von 0,27 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,3007 EUR, was einem Unterschied von +11,37 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls mit "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Telecom Italia Spa-Milano-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Telecom Italia Spa-Milano mit 0,46 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent, was bedeutet, dass Telecom Italia Spa-Milano mit 0,46 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein getrübtes Bild. Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, weshalb dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Damit erhält die Telecom Italia Spa-Milano-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.