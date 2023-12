Telecom Digital Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "National Graphite":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einer Skala von 0 bis 100 normiert. Für Telecom Digital liegt der RSI bei 87,5, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 85,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telecom Digital bei 4,58. Dies ist 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 40, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 0,89 HKD um -31,01 Prozent vom 200-tägigen Durchschnitt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den 50-tägigen Durchschnitt von 1 HKD liegt der letzte Schlusskurs 11 Prozent darunter und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Telecom Digital beträgt 2,75 Prozent, was unter dem Mittelwert von 5,49 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.