Telecom Digital Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

In den letzten beiden Wochen wurde Telecom Digital von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telecom Digital-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,35 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,97 HKD liegt, was einer Abweichung von -28,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (-6,73 Prozent Abweichung), was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Telecom Digital ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,58 auf, was 90 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,75 % liegt der Ertrag bei Telecom Digital 2,79 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".