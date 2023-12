Telecom Digital Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite von Telecom Digital beträgt derzeit 2,75 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 5,49 Prozent liegt. Infolgedessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Telecom Digital festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das KGV von Telecom Digital einen Wert von 4,58 auf, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI für Telecom Digital deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.