Telecom Digital Aktie: Hilfe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Telecom Digital beträgt das aktuelle KGV 4. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 40. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Telecom Digital damit derzeit unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Telecom Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,32 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,95 HKD, was einem Unterschied von -28,03 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, für den ein Wert von 1,02 HKD ermittelt wird. Der letzte Schlusskurs liegt auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,86 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Telecom Digital also auch für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Telecom Digital eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den Social Media. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Telecom Digital derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 2,59 Prozentpunkte (2,75 % gegenüber 5,34 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

