Telecom Digital Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Telecom Digital bei 4 und bedeutet, dass die Börse 4,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Telecom Digital zahlt. Das ist 89 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Deshalb wird der Titel als unterbewertet betrachtet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Telecom Digital-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 91, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (86,49) zeigt, dass die Aktie auch hier überkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating bekommt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Telecom Digital.

Die Dividendenrendite von Telecom Digital liegt bei 2,75 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz von -2,52 Prozent erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Telecom Digital mit 0,85 HKD derzeit 15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -33,59 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.