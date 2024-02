Telecom Digital Aktie: Bloß aufpassen!

Bei der technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Telecom Digital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, der aktuell bei 1,1 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,69 HKD) liegt deutlich darunter (Unterschied -37,27 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (0,77 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,39 Prozent), und die Telecom Digital-Aktie erhält daher auch für diesen Wert ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Telecom Digital auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare neutral waren. Des Weiteren wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei der Telecom Digital konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei der Telecom Digital beträgt das aktuelle KGV 2, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 37. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.