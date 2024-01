Telecom Argentina Aktie: Was geht denn hier ab?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telecom Argentina bei 92, was bedeutet, dass die Börse 92,4 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist eine Überbewertung von 171 Prozent im Vergleich zu anderen Werten in der Branche der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste", deren durchschnittlicher KGV bei 34 liegt. Aufgrund dieses hohen KGV wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Um den aktuellen Zustand von Telecom Argentina zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 81,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Telecom Argentina daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Telecom Argentina derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,77 USD, was einer Abweichung von +23,92 Prozent entspricht. Zudem ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,77 USD in den vergangenen 50 Tagen, was einer Abweichung von +5,61 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Telecom Argentina derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,54 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.