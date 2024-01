Telecom Argentina Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Telecom Argentina verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 90,39 Prozent, was eine Outperformance von +1,18 Prozent im Branchenvergleich für Unternehmen aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 89,21 Prozent. Die mittlere Rendite für den "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag bei 9,88 Prozent im letzten Jahr, wobei Telecom Argentina 80,51 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) von Telecom Argentina liegt bei 74,7, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 72, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Telekommunikationsdienste) erscheint Telecom Argentina aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 92,4, was einem Abstand von 170 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,19 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Telecom Argentina überwiegend positiv diskutiert, mit dem Stimmungsbarometer, das an zehn Tagen auf grün zeigte. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung vorlag. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.