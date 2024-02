Telecom Argentina Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Telecom Argentina wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche erzielte Telecom Argentina in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,99 Prozent. Das bedeutet eine Outperformance von +51,22 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt, der um -4,23 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Telekommunikationsdienste"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -11,79 Prozent hatte, lag Telecom Argentina 58,79 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält der Wert ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Telecom Argentina interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Bewertung gelangt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Telecom Argentina derzeit bei 210. Das bedeutet, die Börse zahlt 210,97 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens, was 511 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 34. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.