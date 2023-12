Telecom Argentina Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Telecom Argentina-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,74 USD für den Schlusskurs, während der letzte Schlusskurs bei 7,41 USD lag, was einem Unterschied von +29,09 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,71 USD zeigt einen positiven Unterschied von +10,43 Prozent. Somit erhält die Telecom Argentina-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Telecom Argentina mit 0 Prozent 9,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Telecom Argentina liegt bei 55,17 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beträgt 43,31 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Telecom Argentina eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Damit erhält Telecom Argentina auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.