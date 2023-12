Telecom Argentina Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Aktienkurs von Telecom Argentina hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 90,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 78,46 Prozent in der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telecom Argentina liegt bei 87,79, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 34,46 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung daher auch als "Schlecht" aus.

Im Bereich Sentiment und Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat und die Aktie erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Telecom Argentina gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 9,11 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt. Diese niedrigere Dividendenrendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt erhält die Telecom Argentina-Aktie gemäß den verschiedenen Bewertungskriterien ein gemischtes Rating.