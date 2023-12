Tele Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Tele2 B":

In den letzten vier Wochen konnte bei Tele eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Tele in sozialen Medien kommentiert. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 3 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tele liegt bei 50,94, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt auch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie, da der Kurs um -3,58 Prozent über dem GD200 und um +3,8 Prozent über dem GD50 liegt.

Insgesamt wird die Tele-Aktie in Bezug auf Stimmung, RSI und technische Analyse als "Neutral" eingestuft.