Tele Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der Tele-RSI 62,72, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 39,43 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv für Tele. Unsere Redaktion hat diverse Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf einer guten Ebene liegt. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Es wurden insgesamt 5 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tele bei 87,94 SEK verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 87,7 SEK und hat damit einen Abstand von -0,27 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt 83,93 SEK und entspricht damit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich für Tele in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.