Tele Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI der Tele liegt bei 11,47, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30,29 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und das Buzz in den sozialen Medien. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über Tele eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Tele führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tele eingestellt waren. Obwohl es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen gab, werden auf Basis der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung und ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung vergeben.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Tele-Aktie beträgt aktuell 89,19 SEK, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 82,04 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tele auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.