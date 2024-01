Tele Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Tele2 B":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet hat gezeigt, dass die Stimmung für Tele in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der erhöhten Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wider. Aus diesem Grund erhält die Aktie von Tele eine Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tele zeigt eine Ausprägung von 62,72, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 39,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral" auf Basis des Relative Strength Index.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tele bei 87,94 SEK verläuft, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 87,7 SEK, was einem Abstand von -0,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 83,93 SEK, was einer Differenz von +4,49 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den technischen Analysen.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Tele eingestellt waren. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier eine Einstufung von "Gut". Darüber hinaus hat die Redaktion 5 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.