TeleMedicine Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "SHL Telemedicine":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Telemedicine-Aktie in den letzten 7 Tagen eine neutrale Bewertung von 46,43 hat, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 63. Dies führt zu einer Gesamtbewertung in der Kategorie "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung der Anleger bezüglich Telemedicine überwiegend positiv ist. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ist die Telemedicine-Aktie derzeit -10,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -31,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie kurz- und langfristig als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Telemedicine-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -58,52 Prozent gezeigt, verglichen mit einem Anstieg von durchschnittlich 0,36 Prozent in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche und 0,77 Prozent im "Gesundheitspflege"-Sektor. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.