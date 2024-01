TeleMedicine Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet, wobei das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert wird. Für Telemedizin liegt der RSI bei 90, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 67,62, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Telemedizin mit -55,86 Prozent um mehr als 59 Prozent darunter. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Telemedizin mit 59,11 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Telemedizin zeigte durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Telemedizin. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.