TeleMedicine Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Aktie von Telemedizin hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,32 CHF erzielt. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,3 CHF, was einem Unterschied von -21,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 8,58 CHF liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,92 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft, obwohl in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Telemedizin-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 56,1 und einem RSI25-Wert von 59,43.

Im Branchenvergleich hat die Telemedizin-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,86 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 2,37 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -58,23 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,1 Prozent aufweist, liegt die Telemedizin-Aktie mit einer Unterperformance von 61,97 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

