TeleMedicine Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "SHL Telemedicine":

Die Stimmung bei den Anlegern bezüglich Telemedicine ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen dominieren positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen die negative Stimmung überwiegt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Telemedicine einen Wert von 81,08, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche zeigt sich, dass die Telemedicine-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -55,86 Prozent erzielt hat, was über 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche liegt die Rendite mit 59,74 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telemedicine-Aktie der letzten 200 Handelstage um 33,63 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von 22,57 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.