TeleMedicine Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Telemedicine. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54 Punkte, was darauf hinweist, dass Telemedicine weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 60,95 im neutralen Bereich, was Telemedicine ein "Neutral"-Rating auch für den RSI25 einbringt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Telemedicine in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 2,8 Prozent gestiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -58,67 Prozent im Branchenvergleich für Telemedicine. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,91 Prozent im letzten Jahr, wobei Telemedicine 58,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt Telemedicine eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Beim Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung für Telemedicine hat sich kaum verändert, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Telemedicine bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Telemedicine von 6,75 CHF mit -23,38 Prozent Entfernung vom GD200 (8,81 CHF) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,41 CHF auf. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -8,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Telemedicine-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.