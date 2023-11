TeleMedicine Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "SHL Telemedicine":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen. Der RSI wird für Telemedicine auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 88,24 Punkten, was darauf hinweist, dass Telemedicine überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt an, dass Telemedicine weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Telemedicine-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Telemedicine um mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt, bei einer Rendite von -39,37 Prozent. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,81 Prozent, wobei Telemedicine mit 37,56 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20,78 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Telemedicine-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,53 CHF mit dem aktuellen Kurs (7,55 CHF) vergleicht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 8,95 CHF um -15,64 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Telemedicine veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Telemedicine befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".