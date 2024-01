TeleChoice-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Telechoice-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,08 SGD erreicht, während ihr aktueller Kurs bei 0,068 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,07 SGD, was einen Abstand von -2,86 Prozent bedeutet und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Telechoice beträgt derzeit 66,67 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,85 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher für den RSI als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Telechoice in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,39 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 13,37 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet wurde bei Telechoice eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.