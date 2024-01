TeleChoice Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Telechoice herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Telechoice weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Telechoice damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telechoice-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von -10 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 0,07 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über Telechoice zeigen, dass die Marktteilnehmer neutral eingestellt sind. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Telechoice daher eine "Neutral"-Einschätzung. Auch in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke wird Telechoice mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Telechoice für alle genannten Aspekte ein "Neutral"-Rating.