TeleChoice Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten 12 Monaten hat Telechoice eine Performance von -28 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -13,39 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche lag Telechoice um 13,37 Prozent unter der mittleren Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Telechoice beträgt derzeit 66,67 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,85 im neutralen Bereich. Somit erhält Telechoice für beide RSI-Werte ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Telechoice eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Telechoice auf 0,08 SGD, während der aktuelle Kurs bei 0,068 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,07 SGD, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Telechoice insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.