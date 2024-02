TeleChoice Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "FLSmidth":

In den letzten Wochen gab es bei Telechoice keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. In den sozialen Medien wurde keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt, daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Der Aktienkurs von Telechoice hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Telechoice um 0,16 Prozent darunter. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die jährliche Rendite bei -14,63 Prozent, wobei Telechoice 0,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Telechoice mit -11,25 Prozent vom GD200 entfernt ist, was als "schlechtes" Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,07 SGD auf, was zu einem "neutralen" Signal führt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Telechoice-Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Telechoice mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 5,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion.