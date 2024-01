TeleChoice Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Telechoice zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso liegt der RSI25 bei 62,96 und bestätigt somit ebenfalls eine neutrale Bewertung für Telechoice.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt eine Abweichung von -10 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt sich hingegen nur eine geringe Abweichung von +2,86 Prozent, wodurch die Aktie eine neutrale Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes oder der Diskussionsstärke festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich hat Telechoice in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Elektronikbranche und von -22,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologiesektors erzielt. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung in dieser Kategorie.