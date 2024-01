Teladoc Health wird immer uninteressanter …

Teladoc Health, ein Unternehmen aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 12,37 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Teladoc Health eine Underperformance von -34,85 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -2,7 Prozent, und Teladoc Health lag 19,77 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividende von 0 % schneidet Teladoc Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (90,91 %) schlechter ab. Die Differenz beträgt 90,91 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Analysten schätzen die Teladoc Health-Aktie langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten, von denen 4 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet haben. Im letzten Monat wurden ebenfalls qualifizierte Analysen durchgeführt, bei denen es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut". Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 30,83 USD, was einer Erwartung in Höhe von 52,56 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 20,21 USD liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass Teladoc Health im Vergleich zum 200-Tage-Durchschnitt einen Abwärtstrend aufweist, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung zustande kommt. Im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt findet sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird Teladoc Health auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.