Teladoc Health-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Teladoc Health. Dies bedeutet, dass es keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Hingegen war eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar. Daher wird dies mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Teladoc Health in diesem Aspekt daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Teladoc Health-Aktie beträgt aktuell 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,4 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammenfassend erhält Teladoc Health in Bezug auf den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Teladoc Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,99 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um 36,13 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,13 Prozent im Branchenvergleich. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 20,17 Prozent, wobei Teladoc Health 24,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Teladoc Health in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Teladoc Health aktuell bei 22,25 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 21,8 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -2,02 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 18,96 USD angenommen, was einer Differenz von +14,98 Prozent entspricht. Daher erhält die Teladoc Health-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Signal. Insgesamt wird Teladoc Health basierend auf den beiden Zeiträumen mit "Gut" bewertet.