Teladoc Health-Anleger wird’s freuen!

Derzeitige Stimmung und Diskussionen im Zusammenhang mit Teladoc Health deuten auf eine negative Einschätzung hin, sowohl bei Analysten als auch bei Anlegern. Die langfristige Stimmungslage basierend auf Beitragsanzahl und Stimmungsänderung im Internet weist auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analysten geben dem Wertpapier im Durchschnitt jedoch ein "Gut"-Rating, basierend auf 6 Bewertungen der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 31,8 USD, was einem potenziellen Anstieg von 47,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 21,55 USD um -4,05 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Meinungen und neutrale Themen hinsichtlich Teladoc Health. Basierend darauf wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft, was auch die Anlegerstimmung widerspiegelt.