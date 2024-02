Teladoc Health Aktie: Das war ja klar …

Die Gesundheitstechnologie-Aktie von Teladoc Health schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 91,45 Prozentpunkte (0 % gegenüber 91,45 %), was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Teladoc Health stark schwankt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Teladoc Health liegt bei 48,84, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist die Aktie von Teladoc Health eine Rendite von -22,47 Prozent auf, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitstechnologie" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,96 Prozent, wobei Teladoc Health mit 25,43 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.