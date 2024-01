Teladoc Health Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Diskussionen rund um Teladoc Health in den sozialen Medien geben eindeutige Signale über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den vergangenen Wochen überwiegen laut den Kommentaren und Meinungen die negativen Einschätzungen. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Signalen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Teladoc Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,31 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,36 USD weicht somit um -4,26 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (18,53 USD), so liegt der letzte Schlusskurs um +15,27 Prozent darüber. In diesem Fall ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Teladoc Health 89,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Gesundheitstechnologie-Branche. Aufgrund dieser niedrigen Rendite und dem Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analysten bewerten die Teladoc Health-Aktie derzeit insgesamt als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie als "Gut"-Titel aus institutioneller Sicht eingestuft, basierend auf den Empfehlungen der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 44,35 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Zusammenfassend erhält Teladoc Health eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Einschätzungen der Analysten und der charttechnischen Analyse.