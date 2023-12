Teladoc Health Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI für Teladoc Health liegt bei 27,98, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt. Insgesamt wird Teladoc Health in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage von Teladoc Health, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert.

In Bezug auf die Dividende weist Teladoc Health im Vergleich zur Branche Gesundheitstechnologie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 89,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Analysen der sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird Teladoc Health in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Basierend auf diesen Faktoren muss die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet werden.