Teladoc Health Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage darüber treffen, ob die Teladoc Health-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 21, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da Teladoc Health auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 89,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Teladoc Health-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen jedoch insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Einschätzung "Neutral" für die Aktie resultiert.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating, da 4 Buc, 3 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Für den vergangenen Monat ergab sich eine Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,83 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung um 40,6 Prozent entspricht. Daher erhält die Analysten-Untersuchung insgesamt das Rating "Gut".