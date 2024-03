Teladoc Health Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Aktie von Teladoc Health bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zur Branche Gesundheitstechnologie einen geringeren Ertrag um 2,17 Prozentpunkte bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was auf eine "Schlecht" Bewertung der Ausschüttungspolitik hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 15,42 USD um -26,11 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (20,87 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-19,73 Prozent) darunter, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergeben eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" basierend auf 5 Bewertungen, bestehend aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat wurde die Aktie ebenfalls neutral bewertet, mit 1 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 40,51 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie von Teladoc Health zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".