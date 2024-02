Teladoc Health Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Teladoc Health betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 79,15 Punkte, was bedeutet, dass Teladoc Health momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Teladoc Health derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitstechnologie. Aufgrund dieses großen Unterschieds von 90,92 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Teladoc Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,47 Prozent, was einer Underperformance von -29,25 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Performance 17,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Teladoc Health.