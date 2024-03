Teladoc Health Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Teladoc Health gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Teladoc Health-Aktie liegt aktuell bei 57. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,73 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Teladoc Health.

Für die technische Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200-Tage, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Teladoc Health-Aktie beträgt aktuell 20,94 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 14,58 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 19,46 USD unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der trendfolgenden Indikatoren insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Teladoc Health.

In Bezug auf die Dividende schüttet Teladoc Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 92,27 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse daher eine überwiegend negative Einschätzung für Teladoc Health basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Dividende.