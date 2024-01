Teladoc Health Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Teladoc Health wurde der 7-Tage-RSI auf 61,08 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. In Bezug auf den RSI25 ist auch hier keine Über- oder Unterverkaufung zu verzeichnen, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Teladoc Health verschlechtert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analystenmeinungen der letzten 12 Monate ein positives Bild mit 4 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Empfehlungen. Auch die aktuellen Reports der Analysten führen zu einer positiven Beurteilung, wobei das durchschnittliche Kursziel für Teladoc Health bei 30,83 USD liegt, was einer potenziellen Kurssteigerung von 44,08 Prozent entspricht.

Die aktuelle Dividendenrendite für Teladoc Health liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung und ein Kursziel von 30,83 USD für die Aktie von Teladoc Health.